Курс криптовалют: основные валюты подешевели, ЕOS выросла в цене

В пятницу, 8 июня, большинство из основных криптовалют подешевели. Однако криптовалюта EOS подорожала.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin подешевел на 0,84%, до $7 649, Ethereum – на 0,89%, до $605, Ripple – на 1,66%, до $0,672, Bitcoin Саsh – 2,41%, до $1 123. При этом курс EOS поднялся в цене на 0,99%, до $14,07.

Объемы операций за минувшие сутки составили: Bitcoin – $4,3 млрд, Ethereum – $1,8 млрд, Ripple – $227 млн, Bitcoin Саsh – $495 млн, EOS – $1,23 млрд.

Капитализация Bitcoin на данное время составляет $130,6 млрд, Ethereum – $60,4 млрд, Ripple – $26,3 млрд, Bitcoin Саsh – $19,2 млрд, EOS – $12,6 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют упала до $342,7 млрд.