Курс криптовалют: основные монеты подешевели

Во вторник, 5 июня, большинство из основных по объему капитализации криптовалют падали в цене.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin подешевел на 2,62%, до $7 427, Ethereum снизился в цене на 3,42%, до $587,7, Ripple – на 2,47%, до $0,651, Bitcoin Саsh – на 3,36%, до $1 069,6. Курс EOS опустился на 6,18%, до $13,14.

Объемы операций за минувшие сутки составили: Bitcoin – $4,7 млрд, Ethereum – $1,9 млрд, Ripple – $443 млн, Bitcoin Саsh – $716 млн, EOS – $1,2 млрд.

Капитализация Bitcoin на данное время составляет $126,8 млрд, Ethereum – $58,7 млрд, Ripple – $25,6 млрд, Bitcoin Саsh – $18,4 млрд, EOS – $11,8 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют снизилась до $333 млрд.