Курс криптовалют: основные валюты подросли в цене

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Курс криптовалют: основные валюты подросли в цене
Фото: coin360

В среду, 30 мая, основные по объему капитализации криптовалюты резко подросли.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

В частности, за последние 24 часа Bitcoin подорожал на 4,84% до $7 482, Ethereum – на 7,43% до $562, Ripple –  на 9,58% до $0,612, Bitcoin Саsh – на 12,99% до $1009, EOS – на 10,24% до $12,25.

Объем операций за минувшие сутки составляет: Bitcoin – $5,7 млрд, Ethereum – $2,4 млрд, Ripple – $208,2 млн, Bitcoin Саsh – $712,3 млн, EOS – $1,8 млрд.

Капитализация Bitcoin на данное время составляет $127,7 млрд, Ethereum – $56,1 млрд, Ripple – $23,9 млрд, Bitcoin Саsh – $17,3 млрд, EOS – $10,9 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют выросла до $327,8 млрд.

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