Курс криптовалют: на рынке образовался застой

В понедельник, 29 октября, большинство из наиболее ликвидных криптовалют слабо дорожают. Рынок смог немного подрасти за выходные, однако это практически не отразилось на общей капитализации. Доля биткоина в общем объеме криптовалют за эти дни не изменилась и составляет 53,7%.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin подорожал на 0,01% – до $6 479, Ethereum – на 0,23%, до $204, Ripple – на 0,43%, до $0,459, Bitcoin Саsh – на 0,26%, до $439. В то же время EOS подешевел на 0,03% – до $5,4.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $3,5 млрд, Ethereum – $1,2 млрд, Ripple – $273 млн, Bitcoin Cash – $222 млн, EOS – $381 млн.

Капитализация Bitcoin сейчас составляет $112,4 млрд, Ethereum – $21,1 млрд, Ripple – $18,5 млрд, Bitcoin Саsh – $7,6 млрд, EOS – $4,9 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют практически не изменилась и составляет $209,4 млрд.

НВ Бизнес