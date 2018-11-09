Курс криптовалют: биткоин тянет рынок вниз

В пятницу, 9 ноября, большинство наиболее ликвидные криптовалюты существенно упали в цене. Кроме того, доля биткоина в общем объеме криптовалют снизилась на 0,1% и составляет 52%.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin подешевел на 0,49% – до $6 451, Ethereum – на 0,37%, до $213,26, Ripple – на 0,16%, до $0,510, Bitcoin Саsh – на 0,27%, до $591,27, EOS – на 0,48%, до $5,52.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $4,6 млрд, Ethereum – $1,7 млрд, Ripple – $607 млн, Bitcoin Cash – $741 млн, EOS – $664 млн.

Капитализация Bitcoin сейчас составляет $112,0 млрд, Ethereum – $21,9 млрд, Ripple – $20,5 млрд, Bitcoin Саsh – $10,3 млрд, EOS – $5 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют упала до $215,3 млрд.

НВ Бизнес