Курс криптовалют: биткоин потянул рынок вниз

Основные криптовалюты снова опустились в цене

В понедельник, 2 июля, наиболее ликвидные криптовалюты подешевели после возобновления позиций на прошлой неделе.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin опустился на 0,73%, до $6 338, Ethereum – на 1,04% до $449,3, Ripple – на 0,34%, до $0,456, Bitcoin Саsh – на 1,74%, до $727, EOS – на 0,6%, до $7,99.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $4,6 млрд, Ethereum – $1,4 млрд, Ripple – $231 млн, Bitcoin Саsh – $410 млн, EOS – $597 млн.

Капитализация Bitcoin на данный момент составляет $108,6 млрд, Ethereum – $45,1 млрд, Ripple – $17,9 млрд, Bitcoin Саsh – $12,5 млрд, EOS – $7,1 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют на данное время опустилась до $255 млрд.