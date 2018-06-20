Курс криптовалют: биткоин потянул рынок вниз

В среду, 20 июня, 4 из 5 наиболее ликвидных криптовалют снова двинулись в "красную зону".

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin подешевел на 1,12%, до $6 652, Ripple – на 1,22%, до $0,531, Bitcoin Саsh – на 0,59%, до $876,4, EOS – на 2,01%, до $10,3.

Рост показал лишь Ethereum – на 1,16%, до $525,1.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $4,2 млрд, Ethereum – $1,8 млрд, Ripple – $294 млн, Bitcoin Саsh – $442 млн, EOS – $922 млн.

Капитализация Bitcoin на данное время составляет $113,8 млрд, Ethereum – $52,6 млрд, Ripple – $20,8 млрд, Bitcoin Саsh – $15,1 млрд, EOS – $9,3 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют на данный момент снизилась до $284,3 млрд.