Курс криптовалют: биткоин подешевел

Три из основных криптовалют выросли в цене

В понедельник, 4 июня, большинство из основных по объему капитализации криптовалют выросли в цене.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin подешевел на 1,09%, до $7 604, а вот Ethereum вырос в цене на 1,23%, до $607, Ripple – на 2,6%, до $0,667, Bitcoin Саsh – на 3,63, до $1 141. Тем временем, курс EOS опустился на 4,87%, до $14.

Объемы операций за минувшие сутки составили: Bitcoin – $4,9 млрд, Ethereum – $1,9 млрд, Ripple – $480 млн, Bitcoin Саsh – $940 млн, EOS – $1,5 млрд.

Капитализация Bitcoin на данное время составляет почти $130 млрд, Ethereum – $60,7 млрд, Ripple – $26,2 млрд, Bitcoin Саsh – $19,6 млрд, EOS – $12,5 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют выросла до $344 млрд.