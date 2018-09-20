Курс криптовалют: биткоин не попал в воронку падения

В четверг, 20 сентября, большинство наиболее ликвидных криптовалют опустились в цене. Подорожать удалось биткоину, доля которого в общем объеме криптовалют немного выросла – до 55,3% (+0,2%).

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Ethereum опустился в цене на 1,1% – до $209, Ripple – на 1,99%, до $0,324, Bitcoin Саsh – на 2,28%, до $425. В то же время Bitcoin вырос на 0,82% – до $6 414, а EOS – на 2,42%, до $5,24.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $4,3 млрд, Ethereum – $1,7 млрд, Ripple – $426 млн, Bitcoin Саsh – $330 млн, EOS – $626 млн.

Капитализация Bitcoin сейчас составляет $110,8 млрд, Ethereum – $21,4 млрд, Ripple – $12,9 млрд, Bitcoin Саsh – $7,4 млрд, EOS – $4,8 млрд.

При этом, общая капитализация всех криптовалют выросла до $200,3 млрд.

НВ Бизнес