Курс криптовалют: Bitcoin пошел против рынка

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Криптовалюты торгуются разнонаправленно
Фото: coin360

Криптовалюты торгуются разнонаправленно

В понедельник, 8 октября, наиболее ликвидные криптовалюты торгуются разнонаправленно. При этом доля биткоина в общем объеме криптовалют выросла на +0,2% и составила 52,3%.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:10 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin подешевел на 0,09% – до $6 580, как и Ethereum – на 0,04%, до $224. В свою очередь Ripple – вырос на 2,22%, до $0,484, Bitcoin Саsh – также вырос на 1,42%, до $517. При этом EOS подешевел на 0,27%, до $5,73.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $3,3 млрд, Ethereum – $1,4 млрд, Ripple – $521 млн, Bitcoin Cash – $340,8 млн, EOS – $514 млн.

Капитализация Bitcoin сейчас составляет $113,9 млрд, Ethereum – $23 млрд, Ripple – $19,3 млрд, Bitcoin Саsh – $8,9 млрд, EOS – $5,2 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют опустилась до $217,9 млрд.

НВ Бизнес

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