Курс криптовалют: валюты продолжили падение

В пятницу, 19 октября, большинство наиболее ликвидных криптовалют продолжили падение. Доля биткоина в общем объеме криптовалют за сутки немного выросла и составляет 54% (+0,4%)

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin подешевел на 1,32% – до $6 459, Ethereum – на 2,62%, до $202,0, Ripple – на 3,89%, до $0,451, Bitcoin Саsh – на 4,07%, до $433,1, EOS – на 2,18%, до $5,30.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $3,7 млрд, Ethereum – $1,3 млрд, Ripple – $451 млн, Bitcoin Cash – $321,9 млн, EOS – $412,2 млн.

Капитализация Bitcoin сейчас составляет $111,9 млрд, Ethereum – $20,7 млрд, Ripple – $18 млрд, Bitcoin Саsh – $7,5 млрд, EOS – $4,7 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют немного уменьшилась – до $207,1 млрд.

НВ Бизнес