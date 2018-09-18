Курс криптовалют: рынок обвалился

Во вторник, 18 сентября, наиболее ликвидные криптовалюты упали в цене после роста днем ранее. При этом доля биткоина в общем объеме криптовалют выросла до 56,3% (+1%).

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin упал на 3,04% до $6 295, Ethereum – на 9,30%, до $198, Ripple – на 1,83%, до $0,275, Bitcoin Саsh – на 6,56%, до $419, EOS – на 9,20% – до $4,88.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $3,9 млрд, Ethereum – $2 млрд, Ripple – $250 млн, Bitcoin Саsh – $344 млн, EOS – $722 млн.

Капитализация Bitcoin сейчас составляет $108,7 млрд, Ethereum – $20,2 млрд, Ripple – $10,9 млрд, Bitcoin Саsh – $7,2 млрд, EOS – $4,4 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют упала до $193,1 млрд.

НВ Бизнес