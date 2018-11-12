Курс евро к доллару упал до минимума за год

Курс доллара США продолжает повышаться в понедельник после того, как он завершил подъемом четвертую неделю подряд. Курс евро опустился ниже отметки $1,13 впервые более чем за год, передает агентство Интерфакс-Украина.

Причиной такого падения стали опасения относительно бюджетных разногласий правительства Италии и Европейской комиссии. Кроме того, негативом для рынка выступают события вокруг Brexit.

В воскресном выпуске газеты The Times сообщалось, что еще четыре британских министра готовы подать в отставку из-за планов главы правительства Терезы Мэй в отношении выхода Великобритании из Евросоюза.

Евро торгуется утром в районе $1,12 против $1,13 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится сейчас в районе 128,73 иены по сравнению со 129,03 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 114,17 иены против 113,83 иены в пятницу.

Эксперты прогнозируют, что "первой целью внизу, если уровень $1,13 будет пробит" в начале этой недели, будет $1,118, а затем $1,1.