Самая дорогая военная потеря РФ во время войны с Украиной. Forbes оценил стоимость крейсера Москва в $750 млн 14 апреля, 20:08 Цей матеріал також доступний українською Крейсер Москва до атаки украинской ракетой Нептун (Фото:Maxar Technologies/Handout)

Российский ракетный крейсер Москва является самой дорогой военной потерей РФ во время войны с Украиной. Его стоимость составляет около $750 млн, сообщает журнал Forbes Украина.

Война России против Украины — главные события 14 апреля

Издание рассчитало приблизительную стоимость судна, сравнив Москву с крейсером того же класса Украина, который в 1995 году стоил $720 млн.

Видео дня

В 2020 году крейсер Москва ремонтировали. В СМИ сообщалось, что стоимость ремонта могла составлять 30 млрд рублей, или $363 млн.

До поражения российского крейсера украинской ракетой самой дорогой потерей для России был большой десантный самолет Ил-76. Его стоимость – $86 млн. Всего украинская армия уничтожила 160 самолетов на $3,8 млрд.

Третье место занимает большой десантный корабль Саратов — $75 млн. Украинские силы нанесли по нему удар 24 марта. Это первый боевой корабль РФ, зашедший в оккупированный порт и доставивший военную технику оккупантов, включая боевые бронированные машины.

С начала полномасштабного вторжения, по подсчетам Forbes, Россия потеряла техники более чем на $10,8 млрд. ВСУ превратили ее в металлолом, стоимость которого Forbes оценивает в $45 млн.

Как сообщалось, 13 апреля Вооруженные силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения. В минобороны страны-агрессора заявили, что на крейсере в результате пожара «сдетонировал боекомплект».

В Оперативном командовании Юг заявил, что после ракетных ударов крейсер перевернулся и начал тонуть. В то же время, по данным Пентагона, в результате взрыва крейсер был значительно поврежден, но «может идти своим ходом». Там предполагают, что он отправится в оккупированный Севастополь на ремонт.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.