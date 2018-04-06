Капитализация криптовалют упала ниже $250 млрд

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Криптовалюты теряют в цене

Криптовалюты теряют в цене

Стоимость криптовалют снижается в пятницу, 6 апреля, после существенного роста в начале недели.

Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Курс биткоина упал на 2,4% - до $6575,12.

Падение стоимости биткоина, на долю которого приходится свыше 45% общего объема мирового рынка криптовалют, привела к падению капитализации рынка ниже $250 млрд.

Таким образом, до пятимесячного минимума ему осталось потерять всего около $7 млрд.

Аналитики Standard Bank полагают, что нормализация денежно-кредитной политики в таких странах, как США, Япония и Великобритания, а также в еврозоне может ускорить снижение курсов криптовалют, пишет Интерфакс.

Альтернативные криптовалюты в пятницу также дешевеют, в частности, Ethereum потерял 3,4%, Litecoin - 3,6%.

Апрельские фьючерсные контракты на биткоин в ходе электронных торгов на CBOE подешевели на 3% - до $6590. Аналогичные фьючерсы на CME потеряли в цене 2,7%, опустившись также до $6590.

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