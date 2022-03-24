Даже в Херсоне. Две трети отделений банков продолжают работать, несмотря на военное положение
В условиях военного положения продолжают работать 67% отделений и 70% банкоматов Ощадбанка (Фото:Ощадбанк / Flickr)
В Украине во время военного положения продолжают работать 67% существующих отделений банков.
Об этом заявил замглавы НБУ Сергей Николайчук, сообщает Интерфакс-Украина.
«На сегодняшний день работает в Украине более двух третей отделений, которые работали до войны в системообразующих банках. Не наблюдается никаких проблем в работе отделений в Западной и Центральной Украине», — сказал он.
В то же время, по его словам, существуют большие проблемы с работой отделений в Чернигове, Киеве, Харькове и Херсоне, однако он отметил, что даже в этих регионах, несмотря на все, есть банки, которые обеспечивают работу своих отделений.
Член правления Ощадбанка Антон Тютюн подтвердил его слова и отметил, что 67% отделений (более 1 тыс.) и 70% банкоматов Ощадбанка продолжают работу.
По словам главы правления ТАСкомбанка Владимира Дубея, банк поддерживает работу 54 отделений и намерен в ближайший понедельник (28 марта, — ред.) открыть новое отделение в Каменец-Подольске, а также планирует возобновить программы кредитования.
«На сегодняшний день работает ежедневно более 120 отделений банка. […] Мы открыли недавно отделение в Харькове, оно какое-то время было закрыто. Мы работаем в Чернигове настолько, насколько можем работать. Мы уже не работаем в Мелитополе потому что там была сложная ситуация и мы были вынуждены закрыть то отделение», — сказала глава правления Альфа-Банка Алла Комиссаренко.
По словам главы правления банка Глобус Елены Дмитриевой, 50% отделений банка работает, однако большинство киевских приостановили работу.
Ранее сообщалось, что НБУ расширил список системно важных банков.
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