Как гуру Форекс-индустрии читают котировки валют

Банки и крупные брокеры ежедневно проводят через Forex n-ное количество сделок. Именно по этой причине валютные котировки отличаются быстрой динамикой, поскольку они обновляются почти без остановки. Несмотря на то, что рядовой трейдер почти не имеет влияния на движение цен, умение читать и анализировать котировочную таблицу позволит инвестору управлять потоком, а не покорно плыть по течению.

Прибыльная торговля зависит от способности трейдера быстро реагировать на движение тренда, выжидая ту самую сделку. Однако, без базовых навыков, торговый процесс участника рынка будет вестись по принципу «повезет – не повезет». Чтобы облегчить работу с валютой на рынке сначала необходимо разобраться, что такое котировки Аск, Бид и спред.

Валютная котировка и как её понимать?

Итак, валютная котировка представляет собой цену одной денежной единицы, выраженную через вторую (нацвалюту другого государства). Представим на минуту, что первая валюта, стоящая в паре со второй – это товар. В таком случае, вторая будет представлять собой цену этого товара. На примере евро/доллар (EUR/USD) товаром здесь будет евро (базовая валюта), поэтому продавать его будут по курсу доллара (котируемая валюта).

Предложение покупателя и продавца на Forex

В модели биржевых отношений между покупателем и продавцом, оптимальной суммой, которую имеет возможность отдать покупатель за валюту, является «Бид». При этом «Аск» – это цена продавца (сумма, по которой валюта продается). Спред же будет отображать ценовую разницу между этими показателями. Заработок любого честного брокера состоит из оплачиваемых клиентами спредов, поэтому лучшее решение для операторов рынка – это предоставить минимальные спреды, как поступила в свое время брокерская компания HQBroker.

Где обитают котировки?

Возвращаясь к котировкам, новички зачастую не имеют представления, как ими пользоваться. Современные технологии позволяют трейдерам просматривать сводки по котировкам в онлайн-режиме через официальный сайт своего брокера. На его площадке трейдер получает своеобразную таблицу с динамическими изменениями торговых показателей. К примеру, ресурс hqbroker.com выводит по требованию пользователя таблицу с необходимыми ему в данный момент активами.

Участники торговой сессии могут видеть трансляцию по наиболее популярным мировым валютным парам. Многие финансовые площадки предлагают пользователям интерактивные и потоковые графики не только по Forex-инструментам, а еще и по акциям, индексам, фьючерсам и другим активам.

У трейдеров также есть возможность собрать объективные данные и оценить рыночную ситуацию при помощи газет или новостных программ на телевидении. Старайтесь иметь под рукой небольшой глоссарий, где можно оперативно найти любой интересующий финансовый термин.

ТОП-5 советов для чтения графиков с валютными парами

Часто принятие решения во время следующей торговой сессии зависит от приложенных усилий.

Несмотря на огромное количество приемов, способствующих прибыльной торговле, бывалые трейдеры советуют придерживаться пяти правил:

1. Выбирать длинную позицию во время покупки пары валют только в том случае, если посредством анализа было определено, что базовая валюта усилится по отношению к котируемой.

2. Установить точные рамки времени (таймфрейм) для анализа и сохранить их, поскольку выбор для входа в рынок необходимо осуществить, не отклоняясь от установленного периода.

3. Понять, что указанное под графиком время соответствует определенному часовому поясу (графики строятся для конкретного биржевого времени).

4. Покупая валюту помнить о том, что ценовые графики порой отображают цену Бид без Аск (учитывайте цену предложения (аск) при покупке, поскольку покупка осуществляется по цене Аск, которая немного ниже своего соседа).

5. Проверить, отличается ли составляющая график программа от других по признаку времени открытия или закрытия свечи.

Опытные участники торгов советуют новичкам в ходе работы с терминалом проверять наличие краткосрочных интервалов на графиках валютных пар. В идеале свечи на графике формируются таким образом, что на них указаны корректные часы/минуты. Многие используют системы, позволяющие визуализировать движение цены, но не редко бывают случаи, когда программа может не учесть временной период, что не позволяет трейдеру собрать и анализировать данные.

Все вышеописанные приёмы не гарантируют 100% предсказание движения котировки, однако на основе этих советов можно получить достаточно данных для того, чтобы сделать свою торговлю чуть более прогнозируемой.