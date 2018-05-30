Ющенко возглавил набсовет самого маленького банка в Украине

Ющенко был избран на эту должность решением единственного участника финучреждения 25 мая

Экс-президент Украины Виктор Ющенко стал главой наблюдательного совета Альпари Банка (Киев).

Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает Интерфакс-Украина.

Ющенко был избран на эту должность решением единственного участника финучреждения 25 мая. Ранее главой наблюдательного совета банка был экономист и политик Владимир Лановой.

Нацбанк зарегистрировал Альпари Банк 26 октября 2012 года. По данным НБУ, на начало года единственным акционером банка являлся Бахтари Хедаятоллах. По размеру чистых активов (206,1 млн грн) банк занимал 84-е место среди 84 действовавших в стране банков.