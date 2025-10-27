Первый в мире. В Японии запустили стейблкоин, привязанный к иене

В Японии запустили первый в мире стейблкоин, привязанный к иене (Фото: REUTERS/Issei Kato)

В Японии запустили первый в мире стейблкоин , привязанный к иене — цифровой актив, курс которого стабильно равен национальной валюте.

Об этом пишет Reuters. Новую криптовалюту под названием JPYC выпустил одноименный японский стартап. Она полностью обеспечена внутренними сбережениями и японскими государственными облигациями (JGB) и может быть конвертирована в обычные иены.

Компания планирует за три года выпустить стейблкоинов на 10 трлн иен (примерно $66 млрд) и распространить их использование за пределами Японии.

На начальном этапе трансакции ожидаются без комиссий, чтобы стимулировать спрос, а прибыль стартап планирует получать с процентов от облигаций.

По оценкам экспертов, японский рынок пока не имеет такого потенциала, как долларовый.

Сегодня долларовые стейблкоины, поддержанные администрацией Дональда Трампа, составляют более 99% мирового рынка, по данным Банка международных расчетов.

Экс-директор Банка Японии Томоюки Шимода отмечает, что массовое распространение иеновых стейблкоинов может занять два — три года, если к рынку присоединятся крупнейшие банки страны.

В то же время регуляторы предостерегают, что такие цифровые активы могут выводить деньги из-под контроля банковской системы.

Ранее сообщалось, что американский штат запустил собственную криптовалюту.