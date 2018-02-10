Государство намерено продать Приватбанк до 2023 года

Банк будет передан в частные руки

Председатель правления Приватбанка Петр Крумханзл заявил, что государство собирается передать Приватбанк в частные руки в течении пяти лет.

"Моя задача - удержать банк самым инновационным в Европе. Банк должен быть первым в услугах и предоставлении сервиса клиентам", - заявил Крумханзл.

Данную информацию также подтвердил министр финансов Александр Данилюк, передает Украинская правда.

"Мы планируем полностью передать банк в частный сектор в течение пяти лет", - заявил министр.

Петр Крумханзл также сообщил, что государство хочет сделать Приватбанк самым инновационным банком в Европе.

"Есть вопросы, которые касаются операционной деятельности банка, например, вопросы кибербезопасности. Это вопрос для всех банков и корпораций в мире. Я уверен, что мы сможем в течение этого года сделать банк не только самым лучшим в Украине, но и в Европе", - заявил он.

Напомним, что 18 июля 2017 года Наблюдательный совет ПриватБанка выбрал McKinsey & Company для разработки cтратегии банка.

Кабинет министров Украины 18 декабря 2016 года принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а ПриватБанк был докапитализировать на сумму 116,8 млрд грн.