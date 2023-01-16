Аригато. Япония разрешила Украине временно забыть об уплате долгов 16 января, 19:23 Чрезвычайный и полномочный посол Японии в Украине Кунинори Мацуда и министр финансов Украины Сергей Марченко (Фото:Министерство финансов Украины)

Кабинет министров 16 января принял решение о подписании Соглашения по отсрочке платежей по погашению и обслуживанию кредитов, привлеченных в рамках сотрудничества правительств Украины и Японии.

Как сообщает Министерство финансов, соответствующее Соглашение подписали чрезвычайный и полномочный посол Японии в Украине Кунинори Мацуда и министр финансов Украины Сергей Марченко.

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Соглашение предусматривает перенос выполнения долговых обязательств в размере около $50 млн (8 млрд иен) по ссудам, привлеченным в рамках четырех кредитных соглашений, на 2027−2031 годы.

«Отсрочка платежей по обслуживанию и погашению кредитов позволит снизить долговую нагрузку на госбюджет и направить средства на финансирование потребностей безопасности и обороны», — отметил Марченко.

Министр финансов также отметил, что в текущем году рассчитывает на поддержку Японии, которая будет председательствовать в G7 в течение 2023 года, и укрепление сотрудничества между правительствами стран.

Как сообщалось, ранее Минфин назвал сумму госдолга Украины в 2023 году и пиковые выплаты по нему.