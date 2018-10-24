Google Pay интегрировали в Приват24

Крупнейший банк Украины – Приватбанк совместно с американской компанией Google реализовали возможность добавления банковских карт к сервису бесконтактной оплаты Google Pay напрямую из Privat24.
Об этом сообщила пресс-служба банка.
Отмечается, что такая интеграция сделает бесконтактные платежи с помощью смартфонов доступными 6 млн клиентов украинских банков.
"Учитывая то, что пользователей Privat24 на Android-устройствах втрое больше, чем на iOS-смартфонах, Украина может стать первой страной мира, где тенденция традиционного доминирования Apple Pay на рынке цифровых кошельков изменится в пользу Google Pay", – заявил член правления Приватбанка Сергей Харитич.
Google запустил сервис Google Pay в Украине в январе 2018 года. Сервис должен заменить платежные системы компании – Android Pay и Gооgle Wallet. Впервые сервис Android Pay в Украине появился в ноябре 2017 года. Платежная система позволяет привязать к приложению банковские карты и расплачиваться ими с помощью смартфона через все POS-терминалы, поддерживающие бесконтактную оплату.
По состоянию на октябрь этого года к Google Pay подключены 18 украинских банков.
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