Евросоюз расширил список офшорных зон

Европейский Союз (ЕС) обновил список стран - так называемых офшоров, отказывающихся от сотрудничества по налоговым вопросам.

Такое решение принял Совет министров экономики и финансов ЕС во вторник, 13 марта, сообщается в коммюнике.

В перечень добавлены еще три островных государства: Американские Виргинские острова, Багамские острова и Сент-Китс и Невис.

Как отмечается, эти страны не внесли изменения в налоговое законодательство в соответствии с ранее высказанными Евросоюзом претензиями.

Вместе с тем ЕС удалил из "черного списка" такие страны как Бахрейн, Маршалловы острова и Сент-Люсию.

Список ЕС призван содействовать добросовестному управлению в области налогообложения во всем мире, максимизируя усилия по предотвращению уклонения от уплаты налогов, налогового мошенничества и уклонения от уплаты налогов. Он был подготовлен в течение 2017 года параллельно с работой в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Напомним, 5 декабря министры финансов стран Европейского Союза утвердили черный список “налоговых гаваней”, в который вошли 17 юрисдикций за пределами Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Украина рискует войти в список оффшорных стран Европейского Союза, если не выполнит требования минимального стандарта Плана действий сообщества BEPS (Base erosion and Profit Shifting - план противодействия размыванию налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения).