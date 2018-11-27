Евро – рекордсмен. В Украине выросли ставки по депозитам

В течение последней недели средние ставки по банковским вкладам выросли для всех валют. При этом, вклады в евро на срок до месяца рекордно выросли в цене.

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный liga.net.

Повысили ставки Банк Конкорд, Укргазбанк, Райффайзен Банк Аваль.

Средние ставки по депозитам в евро

Доходность вкладов в евро на срок до месяца составляет 1,21% годовых, хотя еще в начале года средняя ставка составляла 0,62% годовых. Еще вклады в евро отличились удешевлением более длительных периодов. Сбережения периодом свыше года потеряли 0,04 п.п. и стоят 2,12% годовых. Депозиты периодом от 6 до 12 месяцев упали в цене на 0,02 п.п. и предлагают 1,97% годовых. Средняя процентная ставка по депозитам на срок от 3 до 6 месяцев опустилась на 0,01 п.п. – до 1,61% годовых. Вклады на период от 1 до 3 месяцев набрали 0,04 п.п. и предлагают 1,10% годовых.

Средние ставки по депозитам в гривне

Гривневые ставки не претерпели значительных изменений. Бессрочные сбережения по-прежнему предлагают 7,88% годовых, вклады периодом до месяца – 10,4%, а от месяца до 3 – 11,07% годовых. Доходность депозитов на срок от 3 до 6 месяцев выросла на 0,03 п.п. – до 13,21% годовых. Стоимость вкладов сроком от 6 до 12 месяцев составляет 14,07% годовых. Сбережения на периоды свыше года подорожали на 0,06 п.п. – до 13,59% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Среди долларовых депозитов максимально выросли в цене вклады сроком до месяца – на 0,55 п.п., до 1,59% годовых. Сбережения периодом от месяца до 3 набрали 0,04 п.п. и предлагают 1,22% годовых. Вклады на срок от 3 до 6 месяцев – 2,23%, подорожали на 0,02 п.п., так же как и депозиты сроком свыше 12 месяцев – 2,95%. Доходность вкладов на период от полугода до года выросла на 0,01 п.п. и составляет 2,75% годовых. Бессрочные сбережения не изменились в цене – 0,96% годовых.

Обзор составлен на основании данных по 145 депозитным программам от 29 украинских банков, дата последнего обновления – 26.11.18

Напомним, что неделей ранее средние ставки по банковским вкладам преимущественно выросли для всех валют.