Еще один банк решил уйти с украинского рынка

27 апреля акционеры ДиВи Банка одобрили прекращение банковской деятельности финучреждения с сохранением юридического лица.

Об этом заявил акционер, экс-глава правления банка Сергей Горбачевский в комментарии FinClub.

"Решение о прекращении банковской деятельности финучреждения с сохранением юридического лица принято. Сейчас будем согласовывать с регулятором план прекращения. С клиентами уже практически рассчитались", - сообщил он.

Он также отметил, что акционеры Диви Банка планируют реорганизовать банк в финансовую компанию.

Согласно данным ДиВи Банка, на 1 марта 2018 в кассах банка было 9,9 млн грн, на корсчету в НБУ – 15,9 млн грн, в других банках хранилось 6,9 млн грн. На текущих депозитных счетах населения было 11,5 млн грн, юрлиц – 45,5 млн грн. Уставный капитал ДиВи Банка составлял 253,7 млн грн, собственный – 231,2 млн грн, а регулятивный – 220,3 млн грн.

Напомним, что в марте 2017 года суд арестовал имущество председателя правления Диви Банка Сергея Горбачевского по делу о присвоении 129 млн грн. А в апреле того же года Печерский райсуд Киева арестовал самого Горбачевского.

В 2017 году НБУ отозвал лицензии у четырех банков, которые приняли решение идти по процедуре сохранения юрлица. А в марте 2018 года решение сдать лицензию принял БМ Банк.