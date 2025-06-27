Входил в 25 крупнейших в Украине. Суд подтвердил неплатежеспособность еще одного банка

Верховный Суд 24 июня 2025 года отменил решение судов предыдущих инстанций и подтвердил правомерность решения Национального банка об отнесении Мегабанка к категории неплатежеспособных.

Об этом сообщил НБУ.

Согласно сообщению, постановление Верховного Суда вступило в законную силу, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Как отмечается в постановлении Верховного Суда, выявленные НБУ нарушения требований нормативно-правовых актов свидетельствуют о несоответствии бизнес-модели Магабанка требованиям по капиталу, ликвидности и управлению рисками, что дало регулятору основания принять решение о его неплатежеспособности, сообщил Нацбанк Украины.

Реклама

«НБУ по результатам банковского надзора за деятельностью Мегабанка неоднократно обращал внимание его руководства и акционеров на наличие потенциальных рисков в деятельности банка. Проблемы в деятельности банка не были вызваны введением военного положения и начались задолго до начала войны», — сообщил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента Национального банка Украины Виктор Григорчук. — «Позиция НБУ остается неизменной: банки, которые не выполняют нормативные требования, не могут продолжать деятельность, поскольку это создает риски для клиентов и стабильности банковской системы. Верховный Суд подтвердил, что отнесение Мегабанка к категории неплатежеспособных было правомерным решением регулятора».

В сообщении напоминается, НБУ 2 июня 2022 года принял решение об отнесении Мегабанка к категории неплатежеспособных.

В августе 2022 года владелец существенного участия Мегабанка Виктор Субботин обратился в суд с иском к Национальному банку, в котором просил признать противоправным и отменить это решение.

При этом суды первой и апелляционной инстанций необоснованно удовлетворили иск Субботина при отсутствии для этого правовых оснований, отмечает НБУ.

Как сообщалось, в июле 2022 года Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Мегабанка.

Основными акционерами финучреждения на 1 января 2022 года были Виктор Субботин — 60,74% (прямое и опосредованное участие), ЕБРР — 11,3%, немецкий банк развития KfW — 11,3%, Максим Ефимов — 9,8%, Елена Субботина — 7,8% и Международная финансовая корпорация (IFC) — 4,5%.

По состоянию на 1 марта 2022 года по размеру активов Мегабанк занимал 24 место (11,193 млрд грн) среди 69 действующих украинских банков.