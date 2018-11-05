Доходы Порошенко выросли в 8 раз

Общий доход Порошенко за 2018 год на сегодня составляет 126,7 млн грн

Президент Украины Петр Порошенко 2 ноября задекларировал свои процентные доходы от вкладов в Международном инвестиционном банке. Общий доход Порошенко за 2018 год на сегодня почти в 8 раз больше, чем за весь 2017 год.

Об этом стало известно из документа, опубликованного в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передает УНИАН.

Общая сумма его дохода с процентов составила более 1,3 млн грн. Таким образом, за 2018 год процентный доход президента от вкладов в МИБ составил 12,4 млн грн.

Международный инвестиционный банк основан в 2008 году. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2018 года по размеру общих активов (7,8 млрд грн) банк занимал 25-е место среди 83 действующих банков.

Основным акционером МИБ на 1 января 2018 года выступал президент Украины Петр Порошенко, суммарно владеющий 60% акций финучреждения.

Напомним, что 26 октября президент задекларировал 28,8 млн грн доходов от Министерства финансов за отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав, а также еще 6 млн грн дивидендов от публичного акционерного общества Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд Прайм Эссетс Кэпитал.

В соответствии с данными деклараций, общий доход Порошенко за 2018 год на сегодня составляет 126,7 млн грн, что почти в 8 раз больше, чем за весь 2017 год, когда его доходы составили 16,3 млн грн. А еще 2 октября доходы Порошенко в 2018-м всего в 5 раз превышали показатель 2017 года.