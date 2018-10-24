Deutsche Bank сократил прибыль в три раза

Deutsche Bank AG в третьем квартале 2018 года (июль-сентябрь) получил €229 млн чистой прибыли против €649 млн за аналогичный период прошлого года.
Об этом говорится в пресс-релизе немецкого банка.
За первые девять месяцев 2018 года доходы до налогообложения составили €1,6 млрд, тогда как в предыдущем году €2,6 млрд, а доходы после налогов - €750 млн против €1,7 млрд в прошлом году.
Прибыль после налогообложения по материальному капиталу за первые девять месяцев года составила 1,7%. Соотношение капитала обыкновенных акций уровня 1 увеличилось в третьем квартале с 13,7% до 14%.
Выручка составила €6,2 млрд, что на 9% меньше, чем в третьем квартале 2017 года. Это связано с более низкой волатильностью и снижением клиентской активности в корпоративном и инвестиционном банке.
В первые девять месяцев 2018 года доходы составили €19,7 млрд, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Deutsche Bank - крупнейший по числу сотрудников и сумме активов финансовый конгломерат Германии. Правление банка располагается во Франкфурте-на-Майне.
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