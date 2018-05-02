Банк Тигипко стал прибыльнее в 32 раза

За первые три месяца 2018 года ТАСкомбанк увеличил чистую прибыль в 31,9 раз – до 124,8 млн грн в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (3,9 млн грн).

Об этом говорится в финансовом отчете банка, передают Українські Новини.

Чистый комиссионный доход банка вырос в отношении к показателям первого квартала прошлого года до 258,7 млн грн, чистый процентный результат увеличился до 526,2 млн грн. В 2017 ТАСкомбанк увеличил прибыль в 26,5 раз – до 152,9 млн грн

Группа ТАС основана в 1998 году, имеет активы в финансовом и промышленном секторах, сельском хозяйстве, недвижимости, фармацевтике и венчурных проектах. В финансовый сектор группы входят ТАСкомбанк, ВиЭс банк, Универсал банк, две страховые компании и ряд других организаций. Основателем и основным акционером группы является Сергей Тигипко.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру общих активов ТАСкомбанк занимал 20-е место (14,7 млрд грн) среди 84 действовавших в стране банков.