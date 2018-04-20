Банк Ахметова удвоил прибыль

В 2017 году Первый украинский международный банк (ПУМБ) увеличил прибыль более чем в 2 раза – до 785,8 млн грн в сравнении с прибылью за 2016 год в 367 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

ПУМБ основан в 1991 году. Крупнейшим акционером банка к началу января 2017 года являлась СКМ Финанс (92%), а владельцем существенного участия - Ринат Ахметов (опосредованное участие 99,9%).

Операционный доход банка после резервов составил 3,9 млрд грн, что на 69% больше в сравнении с аналогичными показателями прошлого года. ПУМБ на протяжении 2017 года сформировал резервы в размере 1,2 млрд грн. Этот показатель незначительно сократился по сравнению с 2016 годом и ровно в четыре раза меньше суммы отчислений, которые банк начал делать в послекризисный 2015 год.

Чистая операционная прибыль до резерва составила 2,1 млрд грн, превысив прошлогодний показатель в 1,8 млрд грн на 17%. Чистый процентный доход ПУМБ по итогам 2017 года составил 3 млрд грн, а чистый комиссионный доход составил 1,3 млрд грн.

В 2017 году активы ПУМБ составили 46,5 млрд грн. Портфель кредитов корпоративному бизнесу составил 19,8 млрд грн, а кредиты частным лицам – 5,7 млрд грн.

Обязательства банка по результатам 2017 года составили 41,7 млрд грн, что превышает на 1 млрд грн показатели прошлого года. Собственный капитал банка увеличился более чем на 20%, достигнув 4,9 млрд грн.

Cost to income банка на конец 2017 года составил 53%, а маржа – 7,4%. Уровень капитализации банка состоянием на конец 2017 года составил 11,8% при нормативе НБУ 10%.

"2017 стал рекордным с точки зрения новых продаж и прироста портфеля. Например, в 2017 году нам удалось увеличить потребительское кредитование на 86%, а также существенно увеличить кредитный портфель по сегменту МСБ - на 70 %. Высокие финансовые показатели позволят банку и дальше продолжить начатый в 2017 году процесс увеличения присутствия в регионах и еще больше укрепить позиции ПУМБ", - отметил председатель правления банка Сергей Черненко.