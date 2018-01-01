Дарья Гулинская

Международные и российские переработчики сои продолжают упорную борьбу на законодательном уровне за украинское сырье. Следующая парламентская неделя покажет, кто выиграл - они или Украина?
Недавно мне довелось побывать на круглом столе в рамках конкурса журналистов PRESSZvanie где выступали топ-менеджеры CNN Digital International Эндрю Демария и вице-президент по монетизации контента CNN International Грегори Бейчман.
Мы в IMF Group Ukraine прогнозировали что долларовый ВВП Украины вырастет на двузначную цифру в долларовом исчислении за 2017 год - и получили очень много скептических комментариев по этому поводу от коллег.
Международные и российские переработчики сои продолжают упорную борьбу на законодательном уровне за украинское сырье. Следующая парламентская неделя покажет, кто выиграл - они или Украина?
Мы в IMF Group Ukraine прогнозировали что долларовый ВВП Украины вырастет на двузначную цифру в долларовом исчислении за 2017 год - и получили очень много скептических комментариев по этому поводу от коллег.
Поражение Газпрома в Стокгольме привело к тому, что под прессом сложной ситуации, похоже, менеджмент компании начал допускать очень важные ошибки.
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