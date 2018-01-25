Продажа Приватбанка: миф или реальность

По заявлению Энгин Акчакоча, национализированный Приватбанк планируют приватизировать в 2021 году на последнем этапе пятилетней стратегии развития банка, разработанной компанией McKinsey.

В разговоре Энгин Акчакоча сказал о том, что стратегия развития разработана и передана в Минфин, и министерство должно ее утвердить. Минфин пока этого еще не сделал.

Пока это только разработанный план, но цель стратегии заключается в приватизации Приватбанка. Государство должно выйти из капитала этого банка и продать его. При этом вопрос продажи миноритарной доли, например, 10-20%, европейскому финансовому учреждению не рассматривается.

Речь идет о 100% продаже всего пакета. Эта стратегия разработана в рамках стратегии развития госбанков, которая предусматривает снижение присутствия государства на финансовом рынке страны.

После национализации Приватбанка 55% активов финансовой системы Украины – это государство. Минфин владеет Приватбанком, Ощадбанком, Укргазбанком и Укрэксимбанком. Такая ситуация не нормальна, это не рыночно и грозит закончиться монопольным сговором госбанков. Остальные участники рынка, в том числе европейские, не чувствуют себя на этом рынке комфортно.

Поэтому государство должно цивилизованно выйти из банковского сектора путем продажи доли в госбанках. Как это будет реализовано на практике с Приватбанком – посмотрим.

Пока стратегия предполагает, что до 2021 года усилия менеджмента Приватбанка будут направлены на подготовку банка к приватизации. Есть надежды и ожидания, что рынок к этому времени сбалансируется и появится спрос на украинские банки со стороны международных финансовых институтов.

Стоимость Приватбанка сейчас оценить невозможно. Для того, чтобы продать банк, его нужно подготовить к продаже. Посмотрим, насколько смогут это сделать менеджеры Привата. В любом случае, есть надежда на то, что государство как минимум вернет вложенные в банк средства. Это минимум 160 миллиардов гривен, которые должны быть возвращены по курсу, который будет на момент продажи. Таким образом, если государство окажется результативным собственником, то сможет эффективно выйти из такой ситуации. А как это будет реализовано – посмотрим.

По информации, уже сейчас этим активом интересуются несколько очень больших американских банков. Энгин Акчакоча говорил о том, что есть настроенность на то, что этот банк станет исключительно розничным и будет работать исключительно с физическими лицами (депозиты, кредиты), а также будет небольшое развитие в сегменте малого и среднего бизнеса. Иностранцы проявляют интерес к таким активам, где можно продавать розничные кредиты.

После завершения стратегии, если она будет успешной, можно ожидать большой спрос на покупку Приватбанка со стороны иностранных субъектов.