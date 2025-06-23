«Они используют обходные пути». Зеленский назвал самые действенные санкции против России

Больше всего по российской экономике ударят санкции против банковского и энергетического секторов. Особенно действенным станет существенное уменьшение цен на нефть — до $30 за баррель.

«Главные деньги все равно у них (в РФ, — ред.) от энергетики. Безусловно, им очень сложно двигаться, когда наложены санкции на банковскую систему», — заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Укринформ.

Глава государства отметил, что страна-агрессор для противодействия задействует различные методы: «Они имеют пути и крипту используют, и обходные модели. Также есть Индия, есть Китай, есть Турция и другие страны — бывшие республики Советского Союза, через которые они работают. То есть санкции на банковскую систему точно замедляют процесс и создают сложности. Есть мнения, что банковская система более действенная. А я считаю, что более действенная энергетическая», — сказал Зеленский.

По его словам, он призвал партнеров усилить санкции и против банковской, и против энергетической систем РФ.

«Энергетика — абсолютно понятно. В энергетике есть деньги не только прямые от налогов, но и дивиденды энергетических компаний, которые Путину помогают пополнять бюджет», — сказал президент.

Он также отметил, что существенное снижение цен на нефть может привести к кардинальным проблемам с наполнением российского бюджета, который финансирует войну. Для этого, по словам Зеленского, нужно не только снизить предельные цены на российскую нефть, которые сейчас установлены на уровне $60 за баррель, но и увеличить добычу нефти в мире.

Зеленский добавил, что страны G7 могут договориться, чтобы отдельные страны или группы стран использовали предельные цены на российскую нефть.

«И когда, например, вы хотите, чтобы цена была $40−45 за баррель российской нефти, — надо говорить $30. Хотя действенная $30. Она бы ударила по ним очень сильно и реально заставила закончить агрессию», — сказал президент.

Как сообщалось, Владимир Зеленский ранее заявил, что власти разрабатывают новые санкционные шаги, направленные на усложнение для России продолжения войны против Украины.