Водопровод в Одессе. На фоне скандалов с расходами муниципалитетов, центральная власть направляет 360 млн гривен субвенций на долгострои 24 июля, 08:39 NV Премиум Замена инженерных сетей в центре Одессы в 2018 году (Фото:Артем Ильин)

Пока идет хайп по расходам местных бюджетов, Кабмин спрятал почти 1 млрд грн в субвенциях на ликвидацию последствий вооруженной агрессии, которые получит Одесская область. Среди проектов — долгострой, известный, как минимум, с 2010 года.

16 июня 2022 года Кабинет министров Украины принял распоряжение № 534-р «О выделении средств из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии». Документом предусмотрено выделить Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры чуть более 6,6 млрд грн для предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию проектов (объектов, мероприятий), направленных на ликвидацию последствий вооруженной агрессии.



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Средства будут выделяться на безвозвратной основе, говорится в распоряжении, которое было опубликовано в Правительственном курьере 23 июня этого года.

Но как выяснил NV Бизнес, в этой заложено более 800 млн грн субвенции на реализацию проектов в Одесской области, которые напрямую не связаны с ликвидацией последствий вооруженной агрессии. Рассказываем что именно Кабмин может профинансировать в Одесской области.