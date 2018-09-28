В Украине выросла реальная зарплата

В августе 2018 года индекс реальной заработной платы вырос на 15,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, однако упал на 2,1% в сравнении с июлем этого года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций составила 8 977 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы (3 723 грн).

При этом, средняя номинальная зарплата уменьшилась на 2,1% в сравнении с июлем, однако выросла на 26,2% по сравнению с августом прошлого года.

Самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Киеве - 13 659 грн, а также в Донецкой (9 759 грн), Киевской (9 166 грн) и Днепропетровской (9 002 грн) областях.

Напомним, что в июле 2018 года индекс реальной заработной платы вырос на 14,7% в сравнении с июлем прошлого года и на 1% в сравнении с июнем этого года.

Отметим, что ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в 2018 году средняя зарплата в Украине будет на уровне 10 тыс. грн.