В Украине решили обязать все магазины принимать банковские карточки

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) разработало проект постановления Кабмина с новым графиком перевода всех предприятий сферы торговли товарами и услугами на прием безналичных платежей уже с июля 2019 года.

Постановление опубликовано на сайте МЭРТ.

Новый график разработан в связи с тем, что действующий график перевода сферы торговли на POS-терминалы утратил актуальность еще в 2011 году

Отмечается, что документ устанавливает обязательный график, начиная с лета 2019 года. Список способов безналичной оплаты в нем расширен.

"Субъекты хозяйствования, которые осуществляют продажу товаров (предоставление услуг), включая товары (услуги), продаваемые дистанционно, обязаны обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов за проданные ими товары (оказанные услуги) с использованием электронных платежных средств при помощи платежных устройств или электронных платежных сервисов", - говорится в постановлении. Под платежными средствами понимаются POS-терминалы.

Так, до 1 июля 2019 года безналичные платежи обязаны начать принимать компании, которые продают технику, подлежащую гарантийному ремонту, подакцизные товары, ювелирные изделия, лекарственные препараты, оказывают жилищно-коммунальные услуги, медицинские и стоматологические, туристические агентства, рестораны, отели.

До 1 января 2020 года безналичные платежи зайдут в сегменты продажи автомобилей, мотоциклов и запчастей к ним, их ремонта, аренды транспортных средств, почтовой и курьерской деятельности, всех видов пассажирских и грузовых перевозок, фитнес-центров, сферы культуры, здравоохранения, страхования, перестрахования и частного пенсионного обеспечения.

До 1 июля 2020 года безналичные платежи обязаны принимать все, кто продает товары и услуги стоимостью свыше 50 необлагаемых минимумов (850 грн).

Исключительно в безналичной форме необходимо проводить все платежи на сумму свыше 50 тыс. грн. Цена продажи товаров или услуги за наличные или безналичные средства не должна будет отличаться. Можно арендовать один POS-терминал на несколько заведений, но только если каждый субъект хозяйствования обеспечит отдельный учет своих операций.

Напомним, что в январе 2018 года Кабинет Министров Украины предложил обязать всех субъектов хозяйствования, в том числе плательщиков единого налога, установить платежные терминалы для безналичных расчетов.