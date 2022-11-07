Зеленая «фишка» Зеленского. В Украине продолжают высаживать миллиард деревьев, но уже не там, где собирались 7 ноября, 20:10 В Украине с 2021 года высадили 225 млн новых деревьев (Фото:Kunal Shinde / Unsplash)

Украина за полтора года реализации программы Зеленая страна, которая предусматривала до конца 2025 года высадку 1 млрд деревьев, уже высадила более 225 млн деревьев.

Об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, сообщает Интерфакс-Украина.

«Такие данные имеем по состоянию на сегодня (7 ноября, — ред.). Это даже немного больше плана. Планируем, что до конца 2025 года мы полностью выполним программу», — сказал он. При этом министр отметил, что в связи с войной пришлось несколько корректировать территории, где производится высадка.

Видео дня

«Большая часть работ по высадке древесных растений в первые годы должна была прийтись именно на южные и восточные регионы страны, где количество лесов незначительное. Но война внесла свои коррективы. Преимущественная часть лесов, которая находилась под оккупацией РФ, до сих пор заминирована. Там высаживать лес опасно», — объяснил Стрелец.

Вместе с тем он обратил внимание, что в Европе реализуется аналогичная программа по высадке 3 млрд деревьев.

«Фактически это две очень похожие инициативы, но украинская началась немного раньше. Это значит, что мы думаем, как европейцы», — рассказал глава Минприроды.

Как сообщалось, президент Зеленский в июне 2021 года подписал указ о реализации в Украине проекта Зеленая страна для увеличения количества лесов в Украине. Цель проекта — за 10 лет расширить площадь лесов на 1 млн га.

Согласно плану Зеленой страны, к весне 2023 года планируется нарастить количество высаженных деревьев до 400 млн, к весне 2024 года — примерно до 650 млн, к осени 2025 года — до 1 млрд.