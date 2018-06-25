В Украине подорожала электроэнергия

Производители электроэнергии повысили на 5,6% среднюю цену ее продажи в оптовый рынок (ОРЭ). Таким образом, во второй декаде июня она составляет 1156,1 грн/МВт-ч, или на 61,7 грн/МВт-ч больше, чем в начале месяца.

Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия Энергорынок, передает Интерфакс-Украина.

По его данным, средняя цена продажи ТЭС за 11-20 июня составила 1937,9 грн/МВт-ч (+2,9%), Энергоатома (является оператором всех АЭС) – 547,21 грн/МВт-ч (-0,1%), ГЭС – 710,49 грн/МВт-ч (+49,7%), ТЭЦ и др. – 2160,36 грн/МВт-ч (-0,6%),"зеленый тариф" (СЭС, ВЭС, малые ГЭС, биомасса) – 5896,51 грн/МВт-ч (-1,1%).

Цена покупки электроэнергии в ОРЭ за указанный период для поставщиков по регулируемому тарифу (ПРТ) увеличилась на 5,7% – с 1183,3 до 1250,69 грн/МВт-ч, для поставщиков по нерегулируемому тарифу (ПНТ) – на 5,6%, с 1525,1 до 1610,65 грн/МВт-ч.

Доля первых в общем объеме продажи электроэнергии за вторую декаду июня составила 86,1%, вторых – 13,9%.

Отметим, в 2017 года средняя цена продажи электроэнергии увеличилась на 11,9% – до 961,1 грн за 1 МВт-ч.

Напомним, что в Украине закон О рынке электрической энергии вступил в силу с 11 июня 2017 года. Реформа, соответствующая нормам Европейского Союза, предусматривает внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. При реализации закона предусматривается двухлетний переходной период.

Новые правила рынка электроэнергии начнут работать с 1 июля 2019 года.