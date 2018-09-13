В мире поменялась финансовая столица

Нью-Йорк вышел на первое место в списке крупнейших финансовых центров мира, опередив Лондон всего на два пункта.

Об этом говорится в обзоре финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group Ltd., которая раз в полгода рассчитывает индикатор Global Financial Centres Index (GFCI), передает агентство Интерфакс-Украина.

Сейчас у Нью-Йорка 788 пунктов, у Лондона - 786. Между тем Гонконг, занимающий третье место, продолжает сокращать отставание от обоих лидеров – 783 пункта. Четвертое место сохранил за собой Сингапур, однако Шанхай потеснил Токио на пятой строчке. В десятку также входят Сидней, Пекин, Цюрих и Франкфурт, подскочивший сразу на 10 позиций вверх. Между тем Торонто, Бостон и Сан-Франциско выбыли из топ-10, оказавшись на 11-м, 13-м и 14-м местах соответственно.

Новичком рейтинга стал южноафриканский Кейптаун, который вошел в него сразу на 38-м месте, между Дублином и Мюнхеном. Список также пополнили индийский Гуджарат (77-е место), китайский Ханчжоу (86-е) и болгарская столица София (97-е).

В целом эксперты Z/Yen говорят о смешанных результатах в этом выпуске: если полгода назад все ведущие финансовые центры улучшали оценки, а у городов на последних строчках показатели неуклонно снижались, то сейчас границы все больше размываются.

В Западной Европе существенно улучшились показателю Цюриха, Франкфурта, Амстердама, Вены и Милана, поскольку все эти города могут выиграть в результате выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) и постепенной утраты Лондоном лидерства. Вместе с тем, несмотря на свидетельства о притоке нового бизнеса, Дублин, Мюнхен, Гамбург, Копенгаген и Стокгольм переместились вниз, поскольку респонденты меньше верят в их перспективы.

Многие финансовые центры Восточной Европы и Центральной Азии продемонстрировали положительную динамику. Помимо Санкт-Петербурга, в этом регионе выделяются Астана, Будапешт и Таллин.

Североамериканские города, кроме Лос-Анджелеса и Вашингтона, ухудшили показатели.

Индекс мировых финансовых центров был впервые опубликован в 2007 году и обновляется каждые полгода. Нынешний выпуск стал 24-м по счету на основе опроса более 2,4 тыс. профессионалов. Он учитывает пять групп показателей (всего 137 индивидуальных факторов): бизнес-обстановка, финансы, инфраструктура, человеческий капитал и репутация. В общей сложности Z/Yen рассмотрела 110 городов, но 10 из них не вошли в основной рэнкинг.