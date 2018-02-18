В Канаде решили построить хранилище для криптоактивов

Власти Канады из-за роста ценности цифровых активов решили построить хранилище для криптовалют.
Об этом сообщает CCN.
В Канаде планируют построить гигантское криптохранилище, в котором граждане смогут хранить свою криптовалюту и не волноваться о ее сохранности. Свой шаг обьясняют ростом популярности криптовалют и повышенным интересом хакеров к ним, таким образом, цифровые активы граждан нуждаются в защите.
Центробанк станет куратором в реализации и строительстве проекта.
"Банк Канады предлагает канадцам хранить свои электронные ключи в безопасном месте. В свою очередь, мы будем усовершенствовать систему безопасности, чтобы киберпреступники не смогли получить доступ к цифровым деньгам", — говорится в обращении банка.
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