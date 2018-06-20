В июле миллиону украинцев поднимут пенсии

С 1 июля 2018 года вырастут пенсии почти для 1 млн украинских пенсионеров.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает пресс-служба правительства.

По его словам, с 1 июля произойдет повышение выплат для тех людей, размер пенсии которых зависит от прожиточного минимума.

"С 1 июля увеличивается прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. Пенсионные выплаты возрастут примерно для 1 млн украинцев", - сказал он.

Розенко также добавил, что следующее повышение пенсионных выплат, согласно госбюджету, состоится с 1 декабря. "Размер минимальной пенсии вырастет до почти 1500 грн", - отметил он.

"Но если у нас появится дополнительный ресурс в бюджете Пенсионного фонда, мы попробуем внепланово реализовать определенные пенсионные программы, как мы это сделали в октябре прошлого года", - отметил Розенко.

Напомним, что 3 октября Верховная Рада Украины приняла пенсионную реформу с осовремениванием пенсий с октября и повышением минимального стажа до 35 лет с 2018 года.

Впоследствии Кабмин пересмотрел размер пенсии после реформы. Так, минимальный размер пенсии в Украине возрастет до 1452 грн, а не до 1373 грн, как планировалось ранее.

В марте этого года Министерство социальной политики заявило о намерениях повысить роль стажа для начисления пенсии. Тем самым планируется повысить сумму пенсионных выплат для людей с большим трудовым стажем и небольшой зарплатой.