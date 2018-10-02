Уровень безработицы в ЕС достиг десятилетнего минимума

В Испании зарегистрирован один из самых высоких уровней безработицы - 15,2%

В странах ЕС безработица осталась на отметке 6,8% по итогам четвертого месяца подряд. Это минимум с апреля 2008 года.

Об этом сообщается в данных Статистического управления ЕС.

Кроме того, в августе уровень безработицы в 19 странах еврозоны снизился до 8,1%, что на 0,1% меньше показателей предшествующего месяца. Количество безработных в еврозоне составляло 13,2 млн человек (в июле - 13,3 млн).

Самые низкие показатели безработицы в ЕС зафиксированы в Чехии (2,5%), Германии и Польше (3,4%).

В сравнении с показателями прошлого года, уровень безработицы снизился во всех государствах-членах ЕС. Наибольшее снижение зарегистрировано на Кипре - с 10,5% до 7,5%, в Хорватии - с 10,9% до 8,5% и Португалии - с 8,8% до 6,8%.

В то же время, в Испании зарегистрирован один из самых высоких уровней безработицы - 15,2%.

Наихудший же показатель по безработным зафиксирован в Греции: по состоянию на июнь он составлял 19,1%.