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Ukraine e-Gov Hub. Кабмин создаст инструмент для взаимодействия бизнеса, государства и международных партнеров

Сегодня, 17:10
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До ноября должна быть создана интегрированная система электронной идентификации

Фото: Pexels / pixabay.com

Кабинет министров Украины планирует в 2019 году создать центр Ukraine e-Gov Hub.

Об этом идет речь в плане приоритетных действий правительства на 2019 год, который был утвержден на заседании Кабмина 18 декабря, передает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, Ukraine e-Gov Hub будет являть собой платформу для коллаборации государства, международных партнеров, медиа, бизнеса, экспертов и граждан. Ответственными за его создание являются Госагентство по вопросам электронного управления, секретариат Кабмина и Фонд госимущества.

До ноября 2019 года Госагентство по вопросам электронного управления должно создать интегрированную систему электронной идентификации (id.gov.ua). Эта система должна обеспечить пользователям, как физ-, так и юрлицам, доступ к услугам и базам данных без необходимости использования нескольких учетных записей в разных информсистемах.

В 2019 году Кабмин планирует также развернуть единый веб-портал электронного управления (portal.kmu.gov.ua). Это должно позволить обеспечить автоматизацию процессов коммуникации, общей работы над документами и поддержку принятия управленческих решений.

В 2019 году правительство рассмотрит и вопрос единого дизайн-кода веб-сайтов органов государственной власти для унификации интерфейса взаимодействия государства и граждан в интернете.

Кроме того, до сентября 2019 года профильные органы должны подать на рассмотрение Кабмина Концепцию развития и регулирования искусственного интеллекта до 2030 года.

Напомним, в 2014 году среди 193 стран-членов ООН Украина заняла 87-е место по результатам международной оценки развития электронного управления United Nations E-Government Survey. В 2018 году она поднялась на пять позиций до 82 места.

Теги:   Электронное правительство Кабмин

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