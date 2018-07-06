Украина заплатила $1,5 млрд за импортный уголь

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Украина увеличила импорт угля в 1,4 раза
Фото: ГП МТП Южный

Украина увеличила импорт угля в 1,4 раза

Украина по итогам первого полугодия 2018 года импортировала 11,8 млн тонн угля каменного и антрацита  – на 40,7% (3,2 млн тонн) больше в сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Стоимость импортного угля составила $1,5 млрд что почти на 22% больше, чем $1,2 млрд за аналогичный период прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы (ГФС), передает Интерфакс-Украина.

Больше всего угля закуплено у РФ – на $962,7 млн (доля в импорте - 62,9%), США – на $483,9 млн (31,6%), Канады – на $48,4 млн (3,2%), других стран – на $36 млн (2,4%).

Кроме того, Украина в январе-июне-2018 года экспортировала 48,9 тыс. тонн угля каменного и антрацита на $7,991 млн, в том числе в РФ – на $4,6 млн, Словакию – на $3,2 млн, Молдову – на $132 тыс., другие страны – на $61 тыс.

Украина планирует в 2018 году увеличить импорт углей энергетических марок на 11,3% (573,9 тыс. тонн) в сравнению с 2017 годом – до 5 млн 668,5 тыс. тонн. В т.ч. из РФ планируется импортировать 4,8 млн тонн (+29,6% к 2017-му), США – 664 тыс. тонн (+47,7%), ЮАР – 123 тыс. тонн (-83,8%).

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