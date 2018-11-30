Украина вышла на "плюс" платежного баланса

Платежный баланс в октябре 2018 года сведен с профицитом на уровне $164 млн.

Такие данные обнародовал Национальный банк Украины (НБУ).

За 10 месяцев с начала года (в январе-октябре) платежный баланс сведен с дефицитом $254 млн.

Дефицит текущего счета платежного баланса в октябре сузился до $863 млн в сравнении с сентябрем благодаря отсутствию значительных выплат по государственному долгу, хотя из-за значительного дефицита торговли товарами ($10,6 млрд) он превышал прошлогодние показатели.

В целом за 10 месяцев дефицит текущего счета расширился до $4,6 млрд в сравнении с $1,7 млрд в соответствующем периоде прошлого года.

Платежный баланс – соотношение между суммой денежных поступлений, полученных страной из-за границы, и суммой осуществленных ею платежей за границу. Является стоимостным выражением масштабов, структуры и характера внешнеэкономических операций страны и ее участия в мировом хозяйстве.