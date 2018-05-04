Украина вернула МВФ значительную часть долга

Украина 4 мая провела платеж в пользу Международного валютного фонда (МВФ) на общую сумму 257,3 млн спецправ заимствований ($368 млн).

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка, передает FinClub.

Отметим, что 1 мая Украина выплатила еще $80,7 млн долга перед МВФ.

Украина и МВФ в марте 2015 года подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд с первым траншем в $5 млрд.

Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнением ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако Фонд решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый - 3 апреля 2017 года. Следующий транш от МВФ составит около $1,9.

В марте в МВФ назвали сроки пересмотра программы финансирования Украины.

Добавим, что МВФ выдвинул четыре требования к Украине для получения следующего транша. Так, Киев должен создать антикоррупционный суд и урегулировать вопрос с ценами на газ. Также требованиями были уже приняты пенсионная реформа и закон о приватизации.