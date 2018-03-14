Украина удвоила импорт свинины

Лидерами по поставке свинины были Канада, Дания и Польша.

Импорта свежей, охлажденной и мороженой свинины в январе-феврале увеличился в 2 раза - до 993 тонн совокупной стоимостью $1,6 млн в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщили в ассоциации Свиноводов Украины со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

"Объемы поступления свинины из-за границы более чем в 2 раза превышают объемы импорта аналогичного периода 2017 года", - сказано в сообщении.

Лидерами по поставке свинины были Канада, Дания и Польша.

При этом, экспорт украинской свинины сократился в 3 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Более 57% свинины было отправлено в Гонконг, а в Грузию Украина экспортировала только 20% всего объема.

Напомним, в январе, по данным Государственной фискальной службы, Украина импортировала свинину на общую сумму $0,4 млн, в то время как экспорт составил $0,3 млн.

В 2017 году Украина импортировала свинину на общую сумму $9,9 млн, в то время как экспорт составил $10,5 млн.

Кроме того, Украина потеряла статус экспортера свинины.