Украина стала меньше должна кредиторам

Валовый внешний долг Украины на конец июня 2018 года составлял $113,75 млрд, что что на 1,47%, или на $1,7 млрд меньше, чем на начало года.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ).

Отмечается, что долг госуправления за этот период уменьшился на 1,97% – до $38,1 млрд, обязательства НБУ сократились на 6,1% – до $6,98 млрд. Обязательства НБУ и почти весь правительственный долг представлены долгосрочными заимствованиями.

Депозитные корпорации в отчетном периоде уменьшили долг на 5,3% – до $5,9 млрд, другие секторы – сократили на 0,6%, до $53,04 млрд. Объем обязательств по прямым инвестициям возрос на 1,6% – до $9,7 млрд.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что соотношение прямого государственного долга Украины к валовому внутреннему продукту (ВВП) по итогам первого полугодия 2018 года сократилось до 63%.

Напомним, что в начале 2018 года валовый внешний долг Украины составлял $116,6 млрд.