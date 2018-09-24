Украина сократила госдолг в августе

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В долларовом выражении госдолг снизился на 1,14%, в гривневом – возрос на 4,49%
Фото: Нацбанк/Flickr

В долларовом выражении госдолг снизился на 1,14%, в гривневом – возрос на 4,49%

Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в августе 2018 года в сравнении с июлем сократился на 1,1%, или на около $860 млн – до $74,85 млрд.

Такие данные приводит Министерство финансов.

В национальной валюте госдолг возрос на 4,4%, или на 91 млрд грн – до 2,1 трлн грн.

С начала года совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг в долларовом выражении сократился на 1,91%, или на $1,46 млрд, в гривне – на 1,1%, или на 25 млрд грн.

Минфин уточнил, что государственный долг в августе возрос на 4,54% – до 1,8 трлн грн (в долларах сократился на 1% – до $64,7 млрд), в том числе внешний - на 6,69%, до 1 трлн грн (в долларах возрос на 0,9% - до $37,8 млрд).

Гарантированный государством долг за прошлый месяц возрос на 4,1% – до 286,7 млрд грн (в долларах сократился на 1,4%, до $10,1 млрд), в том числе внешний – на 4,3%, до 273,5 млрд грн (в долларах сократился на 1,2%, до $9,6 млрд).

Министерство также сообщило, что основная сумма госдолга, номинирована в долларах США, – 43,5%, еще 30,2% – в гривне, 16,3% – в специальных правах заимствования, 8,7% - в евро. Кроме того, менее 1% госдолга номинировано в канадских долларах и иенах.

В 2017 году государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос в долларовом эквиваленте на 7,5%, или на $5,3 млрд, до 76,3 млрд. В 2016 году общий госдолг Украины увеличился с $65,5 до $70,9 млрд.

По оценкам Минфина, к концу 2018-го госдолг не должен превысить 2,7 трлн грн. В свою очередь президент Петр Порошенко сообщил, что соотношение прямого госдолга Украины к ВВП по итогам первого полугодия 2018 года сократилось до 63%.

Ранее сообщалось, что госдолг Украины протестировали по пяти "шоковым" сценариям. Министерство финансов изучило пять альтернативных вариантов, которые могут негативно повлиять на валовые потребности в финансировании или объем государственного долга. Первый сценарий Валютный шок предусматривает девальвацию гривни на 20% в течение 2018 года в сравнении с валютным курсом 30,1 грн/$. Также Минфин проверял сценарии Шок процентных ставок, Шок снижения роста ВВП, Шок первичного баланса. Финальный, пятый сценарий Шок условных обязательств предусматривает, что стойкость фискального сектора может ухудшиться в связи с рисками сверхплановых обязательств.

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