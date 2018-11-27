Украина сократила госдолг до $74,3 млрд

Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в октябре 2018 года сократился на 0,5% (- $0,35 млрд) – до $74,32 млрд.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

В национальной валюте госдолг на конец октября составил 2,093 трлн грн против 2,112 трлн грн месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 октября составил 1,811 трлн грн ($64,32 млрд) против 1,827 трлн грн ($64,58 млрд) месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц сократился на $0,21 млрд – до $37,7 млрд, тогда как прямой внутренний долг – на 5,1 млрд грн, до 751,2 млрд грн (а в долларовом эквиваленте сократился до $26,7 млрд).

Гарантированный государством долг на 31 октября составил 281,65 млрд грн, или $10 млрд.

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В 2017 году государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос в долларовом эквиваленте на 7,5%, или на $5,3 млрд, до $76,3 млрд. В 2016 году общий госдолг Украины увеличился с $65,5 - до $70,9 млрд.

По оценкам Минфина, к концу 2018-го госдолг не должен превысить 2,7 трлн грн. В свою очередь президент Петр Порошенко сообщил, что соотношение прямого госдолга Украины к ВВП по итогам первого полугодия 2018 года сократилось до 63%.

Ранее сообщалось, что госдолг Украины протестировали по пяти "шоковым" сценариям.Министерство финансов изучило пять альтернативных вариантов, которые могут негативно повлиять на валовые потребности в финансировании или объем государственного долга. Первый сценарий Валютный шок предусматривает девальвацию гривни на 20% в течение 2018 года в сравнении с валютным курсом 30,1 грн/$. Также Минфин проверял сценарии Шок процентных ставок, Шок снижения роста ВВП, Шок первичного баланса. Финальный, пятый сценарий Шок условных обязательств предусматривает, что стойкость фискального сектора может ухудшиться в связи с рисками сверхплановых обязательств.